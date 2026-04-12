11日、函南町で弟を刃物で突き刺し殺害しようとしたとして17歳の少女が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは函南町のアルバイト店員で17歳の少女です。警察によりますと少女は11日午後10時ごろ自宅で同居している弟を自宅にあったとみられる刃物で突き刺し殺害しようとした疑いがもたれています。これは同居している家族が「けんかをしている」と警察に通報したことで発覚したものです。弟は抵抗し、けがはありません。