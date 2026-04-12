学生時代に学業で忙しくお金を工面できなかったなどの理由で、国民年金保険料の学生納付特例を利用した人もいるでしょう。猶予を受けていた期間の国民年金保険料は、期限内のものであれば追納が可能です。追納をすると、将来の年金額を増やせます。 今回は、学生納付特例の概要や追納でいくらくらい年金額を増やせるのか、また追納以外に年金を増やせる制度などについてご紹介します。 学生納付特例とは 学生納付