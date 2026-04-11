Image: Button AI台頭で、スマホに代わるAIガジェット、スマホと連携して使うAIアクセサリのアイディアが続々登場しています。より直感的、より便利にAIを使うには、ポケットの中のスマホでは遅いというわけですね。その新たなAIガジェットとして登場したのが「Button」。バッグやシャツにこの“ボタン”をつけておけば、押すだけでAIを発動させることできるガジェットです。Wiredが、Button