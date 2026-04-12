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資産1億円で念願のFIRE生活へ…8年後、35歳息子の姿に父親絶句

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 35歳で暗号資産により1億円を得た元SEのAさんがFIRE生活を開始した
  • 1億円を持っている割には地味な生活に母親は安堵するも綻びが生じ始める
  • 無職のため住宅ローン審査に落ち、恋人とも破局し、再就職も失敗したという
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  10. 10. 「おしゃれな街」がブランド低下
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