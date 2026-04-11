大谷翔平のボブルヘッドで日本ファン反応今季初のボブルヘッドお披露目に、日本ファンから思わぬ指摘が続いた。ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地でレンジャーズ戦と対戦。試合前には大谷のボブルヘッドが来場者に配布された。実物を見た日本のファンは記念アイテムに違和感を抱いたようだ。2026年シーズン最初の“大谷ボブルヘッド”は、打者バージョン。昨季のナ・リーグ優勝決定シリーズでのブルワーズ戦、二刀流出