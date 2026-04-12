お金は本来、価値を保存し交換するための便利な道具にすぎない。ところが現代では、その道具がいつのまにか人生の目的になってしまうことがある。著者はこの状態を「貨幣信仰」と呼ぶ。稼いでも稼いでも走り続けずにはいられない「勝ち組」たちの心理を探る。※本稿は、文筆家・個人投資家のヤマザキOKコンピュータ『お金信仰さようなら』（穴書）の一部を抜粋・編集したものです。一生遊んで暮らせる身なのに資産を増やすことに心