忙しい朝のスキンケアをぐっとラクにしてくれる「サボリーノ」から、毎年人気の限定シートマスクが今年も登場♡今回は、みずみずしく爽やかな“アジサイの香り”で、気分までリフレッシュできる仕上がりに。1枚で洗顔から保湿下地まで完了する時短ケアは、忙しい女性の強い味方。朝のルーティンを心地よく整えてくれる、この季節だけの特別なアイテムに注目です。 1分で完了♡時短スキンケア