「平日は寝不足でも、土日にたっぷり寝れば大丈夫」と思っていないか。だが、睡眠は“貯金”できず、寝だめでは脳にたまる“ゴミ”を十分に処理できないという。認知症や糖尿病、脳梗塞のリスクを高める睡眠習慣の落とし穴を医師が解説する。◆寝だめは認知症のリスクを増大させる日本人の睡眠時間は、先進国で最も少ない――。’21年のOECDの報告によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、加盟33か国中の最下位。平日、仕事