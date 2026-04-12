コンビニ各社が力を入れている少量の惣菜。今回はコンビニ最大手のセブン‐イレブンの「カップデリ」に注目。おいしさは？リピートしたいものは？料理のプロと編集部が試してランキング！【写真】一同「おいしい！」と絶賛した“おやつデリ”セブン-イレブン「カップデリ」頂上決戦カップ容器に入った少量サイズの惣菜として2018年に登場したセブン―イレブンの“カップデリ”。今回はそのうち30種類を忖度なしに3人が実食審査