時給改定後、自分より後に入社した人の時給が高いと分かると、驚きや不公平感を覚えるものです。長く働いてきた人ほど、なおさら納得しにくいでしょう。とはいえ、すぐに感情的になるのではなく、まずは時給差が生まれる理由を整理し、会社に確認することが大切です。 そこで本記事では、こうした場合に会社へ相談してよいのか、相談するときに何を確認すべきか、納得できないときはどう動けばよいのかを解説します。