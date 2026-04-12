オズワルド伊藤俊介（36）が11日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026」に出演。推しのDeNAの投手ローテ予想で場を騒然とさせた。伊藤は23年の番組でDeNAファンとなったばかりで、プロ野球やチームへの知識がまだ浅いことが例年、ネタとなっている。出演メンバーは収録日の3月12日時点の戦力分析でローテ6人を予想。伊藤は「東克樹→デュプランティエ→小園健太→東克樹→デュプランティエ→藤浪晋太郎」と並べた。