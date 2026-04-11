「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）メーンイベントでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦する。興行開始では２０２５年のＭ−１王者の漫才コンビ・たくろうが異例の漫才でのオープニングアクトを行った。Ｍ−１で爆笑をさらったボクシングのリングアナウンサーのネタ