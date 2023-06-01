アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が、先ほど仲介国のパキスタンで始まりました。協議は対面で行われているということです。田中剛記者：協議が始まり、刻々と状況が変わる中、各国のメディアがその行方に注目しています。アメリカ代表団を率いるバンス副大統領らと、イラン代表団を率いるガリバフ国会議長らの協議は11日、首都イスラマバードで始まりました。会談に先立ち、仲介国パキスタンのシャリフ首相は、バンス副