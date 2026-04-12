各種無人機を柔軟に運用する多目的艦ポルトガル海軍は2026年4月7日、多目的艦「ドン・ジョアン2世」の進水式を実施しました。【画像】あ、上から見ると確かに小さい？新型艦「ドン・ジョアン2世」同艦は、ポルトガル海軍とオランダの造船会社ダーメン・グループが共同で開発した艦です。特徴的なのは、モジュール式設計により装備の入れ替えが可能であることです。任務によって、ヘリコプターや航空・水上・水中の各種無人機