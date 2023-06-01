俳優の竹中直人（70）が11日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。2006年のフジテレビ系ドラマ「のだめカンタービレ」で、ドイツ人指揮者フランツ・フォン・シュトレーゼマンを演じた時のことを語った。この日は「ダウンタウン」浜田雅功と大阪城を訪れる企画。大阪の街を歩いている時に、浜田から「まじめな役もそりゃいっぱいあったでしょうけど、あの…“のだめ”みたいに訳の分からんオッサンの役やったり…