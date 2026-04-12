11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、DeNAのレイノルズについて言及した。レイノルズは11日の広島戦、4−3の8回にマウンドに上がると、先頭の秋山翔吾を空振り三振、続く大盛穂も空振り三振、最後は菊池涼介を156キロのストレートで空振り三振と、3つのアウトを全て三振で切り抜けた。斎藤氏が「長身から投げおろす、すごい球を投げますよね。このボールは、破壊力