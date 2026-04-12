【ワシントン＝橋本潤也】米中央軍は１１日、ホルムズ海峡でイラン側が敷設した機雷を除去するための作戦を開始したと発表した。米海軍の駆逐艦２隻が同日、海峡を通過した。機雷を「完全に除去する広範な任務の一環」だと説明している。米中央軍のブラッド・クーパー司令官は、声明で「間もなく海運業界と安全な航路を共有し、商取引の自由な流れを促進していく」と述べた。今後数日のうちに、水中ドローン（無人機）を含め、