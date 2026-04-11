◇明治安田J1百年構想リーグ神戸3―2名古屋（2026年4月11日ノエスタ）神戸はホームで名古屋に3発逆転勝利を収め、4連勝を手にした。西地区2位・京都に勝ち点8差を付けて首位を独走。チームは12日にACLEが集中開催されるサウジアラビアへ向かう。頭部接触で交代したDFマテウス・トゥーレルとGK前川黛也だけではなく、前半31分には中盤の底で試合をコントロールしていたMF扇原貴宏も負傷交代した。接触のない場面で膝を抑