アストロズは１１日（日本時間１２日）、今井達也投手が右腕の疲労のためチームを離れ、今後、ヒューストンで検査を受けると発表した。診断次第では長期離脱の可能性も浮上した。今井は１０日にシアトルで行われたマリナーズ戦で一回で１死しか奪えず、５四死球と制球に苦しみ３失点でＫＯとなった。初回、先頭から２者連続四球を与え、安打で無死満塁。暴投で先制点を献上した。四球の後、アロザレーナには死球を与えて押し