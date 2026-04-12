トランプ米大統領はイランとのマラソン交渉が進んでいる11日、「われわれはイランととても深みのある交渉をしている」としながらも、「イランと合意できるかどうかは私とは関係なく、米国の立場ではわれわれが（戦争で）勝ったもの」と明らかにした。トランプ大統領はこの日、フロリダ州に向かう前にホワイトハウスで記者らと会い、「（イランとの交渉）妥結ができるかもしれないしできないかもしれない」としながらこのように話し