Webページを保存して「あとで読む」ためのサービスとしてPocketがありましたが既にサービス終了となり、代替の有料サービスもいつサービス終了が訪れるかわかりません。セルフホストでの運用もできるLinkwardenと同様にオープンソースとして公開されている「Readeck」は、「ページをまるごとアーカイブして残す」ではなく、「あとから読む」ことに特化した機能を提供しており、スマホやObsidian・SingleFileとの連携も可能です。Ho