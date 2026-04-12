◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。4月6日（同7日）のブルージェイズ戦以来、4試合ぶりとなる4号本塁打を放った。レンジャーズ・ニモの先頭打者本塁打で先制点を失った直後の初回。大谷が見事な“先頭打者弾返し”で試合を振り出しに戻した。初対戦となったレンジャーズ先発・