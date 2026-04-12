グラビアアイドルの清水あいりが、人気YouTuberグループ・コムドットの生配信企画にサプライズで登場。覆面を脱いだ直後に披露した大胆なパフォーマンスに、メンバーたちがタジタジになる場面があった。【映像】清水あいり、話題を呼んだ胸元露わな姿（実際の様子）事の発端は、ABEMAで放送された『コムドット 30時間限界突破フェス』内の企画「やまとを見つけろ！100人ハグ」である。体育館に並んだ100人の参加者の中から、ハ