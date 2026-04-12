アメリカのトランプ大統領は11日、「世界各国のためにホルムズ海峡を一掃する作業を始める」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は11日、SNSでイランに残る唯一の脅威は「船舶が機雷の1つに衝突する可能性だ」と指摘し、「我々は世界各国のためにホルムズ海峡を一掃する作業を開始する」とSNSに投稿しました。その上で、日本や中国、韓国、フランス、ドイツを名指しして、「この作業を自力で行う勇気も意思も持ち合わせていない」