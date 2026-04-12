元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也（38）が12日放送の日本テレビ世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）で約6年ぶりにスタジオ出演した。この日の番組では、お笑いタレント・宮川大輔が出演する「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」が新章に突入。お祭り男2代目として手越が本格参戦し、「二代目お祭り男として宮川大輔と表彰台のてっぺんを目指します」とタイ・バンコクで「手先の器用さを求められる祭り」に挑むこ