過去に病歴がありますが、糖質制限しても大丈夫ですか？ 【糖質Q&A】糖質制限をしてはいけない病気はない！ 糖質制限をしてはいけない病気というものはありません。 とくに肥満はあらゆる病気の元になると言われていますので、適正体重をオーバーしている方は積極的にやられたほうがいいでしょう。 反対にすでにやせている人は必要以上