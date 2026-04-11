大阪・西成地区における高齢化、空き家問題とそこへ流入する中国資本が絡んだ問題を「近い将来の日本の縮図」として捉えたMBSドキュメンタリー映像'26「西成と中国～共生か排除か～」（2026年3月15日放送）が大きな反響を呼んでいる。 ”西成のドン”と言われる林伝竜氏による中華街構想。それに戸惑う住民の姿…。今後どう変わり、そして大阪府市はどう取り組むのか？ 取材を担当した吉川元基ディレクタ