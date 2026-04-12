朝一番の「パワーポーズ」ですべてがウマくいく！ ストレスに強くなる毎朝の習慣 朝から気分が沈みがちで何もやる気が起きない。面接や会議など大事な約束のことを思うと緊張で不安になる――皆さんはこんな経験ありませんか？ 強いストレスや不安にさらされ、自信をなくしてしまいそうなときには、逆境に打ち勝つ「パワーポーズ」で勇気を奮い立たせ、気分を切り替えてみましょう。 こ