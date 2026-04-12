4月10日、YouTuber・ヒカキンが、自身のYouTubeチャンネルで「ONICHAの騒動に関して」と題した動画を投稿した。プロデュースする麦茶ブランド「ONICHA」（オニチャ）をめぐって世間を騒がせたことを謝罪したが、依然として波紋を呼んでいる。ヒカキンは5日、オニチャを全国の「セブン-イレブン」で販売することを発表した。ただ、この動画での言動が注目を集める。「初回製造本数は700万本以上になることを明かしましたが、ヒ