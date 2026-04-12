株式投資にチャレンジする人が増えています。投資信託では物足りず、個別株投資に興味を持つ人もいるでしょう。その場合、まず最初に購入する株を精査することが重要ですが、どのような着眼点や注意点があるのでしょうか？株式投資の経験が豊富な経済評論家の塚崎公義氏が解説します。投資初心者は、目的を明確に意識しよう投資の目的は様々です。大きく分ければ「投資で儲けてリッチな生活をしたい」「銀行預金はインフレに弱い