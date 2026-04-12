女優の加藤夏希（40）が12日までにXを更新。盗まれたスマホの行方を追った顛末（てんまつ）を明かした。加藤は11日夜、「泥棒が逃げた、逃げた先の地域の警察相談したほうがいい？」とXを通じてアドバイスを募った。どうやらスマホを盗まれてしまったらしく、翌12日、「結果的に警察は対応できないということで、遺失物届を出してくださいとのことでした。GPSで場所は特定できてるのに、もどかしい」と警察相談した結果を悔し