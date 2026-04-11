11日、ウクライナ南部オデーサで、ロシアの無人機攻撃を受けた建物（ロイター＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ウクライナに侵攻するロシアのプーチン大統領が表明した32時間の停戦期間がモスクワ時間の11日午後4時（日本時間午後10時）に始まった。12日の正教の復活祭（イースター）に合わせた措置で、ウクライナのゼレンスキー大統領も実施を表明。完全に戦闘が停止すれば異例だが、実際に停止しているのかは不明。長期的な和