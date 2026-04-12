アーセナルはプレミアリーグ第32節でボーンマスに1-2と痛恨の敗戦を喫した。次節はマンチェスター・シティとの大一番が待っているが、大きな不安を残す結果となってしまった。国内カップ戦もいずれも敗戦となり、ここ4戦で3敗を喫しているアーセナル。まだリーグ首位に立ってはいるものの、勢いは完全に削がれてしまっている。ファンたちは試合終了を待たずにゾロゾロと帰りはじめ、ファン運営のYouTubeチャンネル『AFTV』では、つ