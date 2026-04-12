12日午後、東京・練馬区の建設会社の敷地で男の子がフォークリフトにひかれる事故がありました。男の子は意識不明の重体です。警視庁などによりますと、12日午後4時ごろ、東京・練馬区の建設会社の敷地内で「子どもがフォークリフトの下敷きになり、挟まれている」と通報がありました。男の子は、60代の祖父が運転するフォークリフトにひかれたということで、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。60代の祖父は建設会社の社