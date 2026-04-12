98.9マイルのフォーシームを安打にする場面もあったが…異変なのか、それとも――。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は11日（日本時間12日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場したが、3打数無安打1四球2三振。直近20打数はわずか1安打と苦しみ、打率も.167とらしくない数字が並ぶ。一方で、危惧されていた“弱点”が顕在化したとも言える。村上は2022年にヤクルトで3冠王を獲得し、日本最強打者としてNPBに君