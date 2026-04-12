札幌・北警察署は2026年4月11日、住居侵入と窃盗未遂の疑いで、札幌市東区に住む自称・無職の男（28）が現行犯逮捕されたと発表しました。男は11日午後4時半前、窃盗の目的で札幌市北区の住宅に侵入し、玄関内を物色した疑いが持たれています。警察によりますと、この家に住む女性から「旦那が家に入ってきている男を取り押さえている」と警察に通報があり事件が発覚。当時、玄関は無施錠だったということです。調べに対し男は「靴