森永乳業は、分厚いチョコをスプーンで割ってから食べる新体験カップアイス「Variche(バリッチェ)」シリーズ2品(110ml、税別300円)のリニューアルを行い、4月13日から全国のスーパーや一般小売店で発売する。今回のリニューアルでは、アイスの味わいを見直し、チョコとの相性をさらに高めた。あわせて、自分でチョコを割って食べるという独自の体験価値が直感的に伝わるパッケージデザインに変更した。【商品画像一覧はこちら】さ