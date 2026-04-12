横浜のクラフトビールメーカー「横浜ベイブルーイング」の代表取締役の鈴木真也氏が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ポスターに起用していた物まねタレントの長州小力（54）が道交法違反容疑で調べられていることを受け、契約終了を発表した。東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が、道交法違反容疑で小力を調べていることが10日、捜査関係者への取材で分かった。容疑が固まり次第、書類送検