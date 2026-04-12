イランとの戦闘終結に向けた協議を行ったアメリカのバンス副大統領は、「合意に至らなかった」と述べ、パキスタンを離れました。アメリカバンス副大統領「イラン側が我々の条件を受け入れるという状況にはどうしても至らなかった。我々はかなり柔軟に対応し、譲歩もした」イランとの協議を行ったアメリカのバンス副大統領は、日本時間の午前10時半ごろ、記者会見を開き、「イランと数多くの実質的な議論を交わしたのは良いニュー