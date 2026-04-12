京都府南丹市で3月23日、園部小学校の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）が行方不明となった。この事案を巡って、今週捜索に動きがあった。【映像】結希さんのリュックが発見された場所（実際の様子）小学校からおよそ6キロメートル付近で捜索が重点的に行われ、スコップなどを手にした捜査員が山に入って行った。規制線の先の様子をうかがうことは出来なかったが、あらゆる可能性を視野にした捜索だとみられている。前の