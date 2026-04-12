きょう午前11時ごろ、戸沢村の主要地方道戸沢大蔵線で、軽トラックが電柱に衝突する事故がありました。 この事故で軽トラックを運転していた高齢の男性が意識不明の重体となっていましたが、その後、死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう午前11時ごろ、戸沢村角川の主要地方道戸沢大蔵線で、軽トラック1台が道路沿いの電柱に衝突する事故がありました。この事故で、車を運転していた高齢の男性1人が、意識不明の重体