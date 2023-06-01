春の新作テレビアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』の第1話が12日、テレビ朝日系にて放送された。キャスト情報未発表のまま放送され、放送後に異例となるキャスト情報が解禁となり、ネット上で驚きの声があがっている。【画像】ゆる〜い！雰囲気の公開された『一畳間まんきつ暮らし！』場面カット「まんがタイムきらら」にて連載中の原作漫画『一畳間まんきつ暮らし！』は、秋田で暮らす高校生の森田芽衣子が、ある日お嬢様学校