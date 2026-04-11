注目を集める『ボンボンドロップシール』ぷっくりとした立体感と鮮やかな色使い、見ているだけで心が弾む愛らしいフォルム。株式会社クーリアが開発した『ボンボンドロップシール』は、令和のシール文化を牽引する存在だ。2024年に人気に火がつき、昨年には争奪戦や品薄が話題となるなど注目を集め、累計出荷数は2100万枚(2月末時点)を突破。いまでは世代を超えて広く知られる存在となっている。その勢いは止まらず、小学生やZ世代