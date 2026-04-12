球団初の連覇がかかる阪神タイガースの藤川球児監督（45）がいきなり吠えた。開幕カードの相手は宿敵・巨人。1勝1敗で迎えた3月29日の第3戦、プロ初登板初先発の巨人ドラフト3位の左腕、山城京平（22）が2回、先頭の大山悠輔に続いて、伏見寅威にも死球を与えた。【画像】「狙うのもいい加減にしろよ！」当事者となった選手たちを見る火の玉のごとく怒った藤川監督「いずれも右打者の内角低めの厳しいコースを突いたもので、左足