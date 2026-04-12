本拠地での今季初アーチは通算26本目の先頭打者弾【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4試合ぶりとなる今季4号の先頭打者本塁打を放った。本拠地での今季初アーチにドジャースタジアムは歓声に包まれ、地元放送局の実況陣も「スランプがすぱっと止まりました」などと興奮の様子で伝えて