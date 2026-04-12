2026年4月10日、中国・上海メディアの文匯報は「中東情勢の悪化をきっかけに発生している航空券の料金値上げやウォン安の為替動向の影響により、海外旅行をあきらめ、国内や近場の短期旅行を選択する韓国人が増えている」と伝えた。記事は初めに「昨年から続くウォン安に中東情勢の影響で国際原油価格が大きく跳ね上がったことが重なり、4月の燃油サーチャージも前月と比較して最大3倍まで上昇するなどの現状もあって、消費者の旅