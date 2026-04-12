名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。解雇のきっかけとなった万引きについて「初犯だったのか」と追求を受ける一幕があった。【映像】「初犯だったんですか？」小林の答え＆報道後の生活『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の