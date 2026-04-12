運営法人による裁量が大きい日本の高齢者施設。建物の大きさやサービスなどの違いによって、かかる費用も各施設ごとに大きく異なります。本記事では、有料老人ホームの仕組みや入居費を抑えるポイント、自己負担を減らす制度などについて、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』（メイツユニバーサルコンテンツ）より一部を抜粋