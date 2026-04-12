パキスタンの首都イスラマバードで行われたアメリカとイランによる戦闘終結に向けた初めての協議は、合意には至らず、出席していたアメリカのバンス副大統領は日本時間の12日の朝に帰国の途につきました。トランプ大統領の今後の対応について、ワシントンからFNNワシントン支局・千田淳一支局長が中継でお伝えします。トランプ政権としては、今後も軍事攻撃も選択肢として残しながら、外交交渉の継続に向けた圧力を強める構えを見