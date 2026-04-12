コロンビア出身の世界的歌姫カロルＧが、米国の移民当局について発言を控えるよう助言されていることを明かした。声を上げることにより、自身のビザに支障をきたす恐れがあるためだという。 【写真】さすがラテン系歌姫「PLAYBOY」表紙は情熱的！インタビューでは心配も カロルは今年4月、カリフォルニア州インディオで開催されるコーチェラ・フェスティバルの両日曜日に出演を予定しており、サブリナ・カӦ